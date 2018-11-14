Sporda Tarihi Çankaya Yazıyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:07



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:07

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), başarılarına bir yenisini daha ekledi. Çankaya GESK, üst üste 3. kez Türkiye Görme Engelliler Futsal Şampiyonu oldu.Türkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) Deplasmanlı Süper 1. Lig'de 6. kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Çankaya Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler B2-B3 (Az görenler) 1. Lig Futsal Türkiye Şampiyonası'nda da 3. kez üst üste şampiyon oldu. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, ilk devresi 26 Mart-3 Nisan'da Afyonkarahisar'da, ikinci devresi 5-12 Kasım tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler B2-B3 (Az görenler) 1. Lig Futsal Türkiye Şampiyonası'nda yine tarih yazdı. Çankaya GESK, şampiyonayı en yakın rakibine 5 puan fark atarak 39 puanla bitirerek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yıllardır rakiplerine fark atarak şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Çankayalı sporcular, bu yıl da aynı tarihi yazmayı başardı. - ANKARA