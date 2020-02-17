Sporla hem psikolojisini, hem kamburunu düzeltti

Halk arasında kamburluk diye anılan Kifoz hastalığı sebebiyle sıkıntılı günler geçiren 54 yaşındaki Nermin Engin, Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle uygulanan özel bir egzersiz programı sayesinde yüzde 50 olan kamburluk oranını yüzde 7'ye düşürdü.

Yüzde elli oranda kifoz (kamburluk) hastalığı nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Nermin Engin, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu'nda özel bir egzersiz programıyla önce psikolojisini sonra kamburluğunu düzeltti. Kamburluk oranı yüzde 7'ye düşen Engin, "Kamburluk hayatımı altüst etmişti. Giydiklerimi kendime yakıştıramıyor, fotoğraf bile çekilmiyordum. Toplum içine girsem de kamburum sürekli aklımdaydı. Spor sayesinde normal bir insana döndüm" dedi.

ÖZEL PROGRAMLA KAMBURLUK ORANI YÜZDE 7'YE DÜŞTÜ

Çocukluğundan beri kifoz (kamburluk) hastası olan 3 çocuk annesi Nermin Engin'in (54) rahatsızlığı her yıl arttı. İki yıl önce kamburluk oranı yüzde 50'ye kadar ilerleyince günlük işlerini yapmakta zorlanmaya başladı. Engin, hastaneleri dolaşıp rahatsızlığına çare aramaya başladı. Tüm uğraşlarına rağmen hastalığına çözüm bulamayınca doktorların tavsiyesi üzerine spor yapmaya karar verdi. Bu amaçla da daha önce benzer hastalıkları olan birçok kişinin iyileştiği Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu'na kayıt yaptırdı. Spor eğitmeni Ayşe Aydın'ın çizdiği egzersiz içerikli özel program çerçevesinde çalışmalara başlayan Engin'in kamburluk oranı yüzde 7'ye kadar düştü.

" BİLE ÇEKİLMİYORDUM"

İki yıl içinde hayatının olumlu şekilde değiştiğini belirten Engin, "Kendimi bildim bileli kifoz hastalığım var. Okuldaki oturuş bozukluğundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yaş ilerledikçe hastalığım artmaya başladı. Bununla birlikte ağrılarım ve duruşumdaki bozukluk da arttı. Dik duramıyordum ve kollarımı geriye doğru açamıyordum. Sadece ağrılarım değil psikolojim de bozulmuştu. Antidepresan kullanmaya başladım. Kamburluk hayatımı altüst etmişti. Giydiklerimi kendime yakıştıramıyor, fotoğraf bile çekilmiyordum. Toplum içine girsem de kamburum sürekli aklımdaydı. Spor sayesinde normal bir insana döndüm" dedi.

Engin, spor sayesinde normal bir insana nasıl dönüştüğünü ise şu sözlerle anlattı: "Spor hocam bana özel bir program uyguladı. Fitness ekipmanları ve egzersizleri yapmak çok ağır geliyordu ama başarmak için bütün zorluklara katlandım. Spor önce psikolojimi düzeltti. İlaç içmeyi bıraktım ardından da kamburluğum yok denilecek kadar azaldı. Azmim sonunda artık iyileştim. Şimdi yüzüm gülüyor ve herkes gibi bol bol fotoğraf çektiriyorum. Böylesine bir spor salonunu bizim hizmetimize sunan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya teşekkür ediyorum."

Antidepresan kullananları, medikal ve eklem rahatsızlıkları olanlara sporu tavsiye eden eğitmen Ayşe Aydın da "Antidepresan kişinin ruh halini bozuyor. Nermin hanım da antidepresan kullanıyordu. Sporla tanışması geç oldu ama iyi oldu. Spor yaparak ilaç kullanımını azaltalım" dedi.