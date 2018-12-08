Sporla Kaynaş Umutla Yarınlara Koş" Projesi Tamamlandı

Nizip Mehmet Akif Ersoy
Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü tarafından hazırlanan "Sporla Kaynaş Umutla Yarınlara Koş" projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi.
Bir restoranda düzenlenen programla kapanışı yapılan projeyle ilgili bilgi veren Kurum Müdürü Cem Kayar, İçişleri Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen projede, 10 farklı branşta kurs açtıklarını söyledi.
Amaçlarının genç nesilleri kötü ortamdan uzak tutup, spora yönlendirmek ve onlara güzel bir gelecek hazırlamak olduğunu belirten Kayar, şöyle konuştu:
"Projeye ocak ayı itibarıyla başladık. 20 antrenörün katıldığı projede çim hokeyi, halk oyunları, futbol, boks, okçuluk, badminton, karate, tekvando, kick boks ve bocce olmak üzere 10 farklı branşta çalışma yaparak 200'ü aşkın kursiyere ulaşmanın mutluluğunu yaşadık."
Törene, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Resul Çot, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Özbey Tan, milli eğitim şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.
Mehmet Akif Ersoy,Nizip
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:50