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Sporseverlerden maçların seyircisiz oynanma kararına destek

Türk futbolseverler, nisan ayı sonuna kadar maçların koronavirüsün yayılma ihtimalinden dolayı seyircisiz oynanması kararına destek verdi.

13.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:43
Sporseverlerden maçların seyircisiz oynanma kararına destek

Türk futbolseverler, nisan ayı sonuna kadar maçların koronavirüsün yayılma ihtimalinden dolayı seyircisiz oynanması kararına destek verdi.

İstanbul Başakşehir 'in Kopenhag 'ı konuk ettiği maçın başlamasına saatler kala, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayının sonuna kadar tüm spor müsabakalarının koronavirüsün yayılmasına engel olmak amacıyla seyircisiz oynanacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından, son kez seyircili oynanan İstanbul Başakşehir - Kopenhag mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Taraftarlar, alınan kararın doğru olduğu noktasında birleşirken, insan sağlığının her şeyden önde geldiğini vurguladı. Taraftarlar, spor müsabakalarındaki kalabalık ortamlarda koronavirüsün kişiden kişiye bulaşma ihtimalinin çok yüksek olmasından dolayı alınan karardan memnun olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Taraftar röportajları


Kaynak: DHA

Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, İstanbul, Spor

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