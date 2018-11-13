Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Kayseri'de Sürüyor

13 Kasım 2018 Salı 13:50



13 Kasım 2018 Salı 13:50

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Kayseri ayağı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Talas Spor Salonu'nda devam ediyor.Hedef kitlesi ilkokul üçüncü sınıf öğrencileri olan toplamda 8 istasyonda öğrencilerin boy-kilo, hız, çeviklik, dikey sıçrama, esneklik, el kavrama kuvveti, ağırlık topu atma, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluklarının ölçüldüğü Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi tüm hızıyla devam ediyor. 2019 Ocak ayına kadar İlköğretim 3. Sınıf öğrencilerinden 400 okuldan 23.500 öğrencinin taramasının hedeflendiği projede, 2018-2019 sezonundan itibaren 14000 öğrencinin taraması yapıldı.Gençlik ve Spor Kayseri İl Müdürü Murat Eskici, projenin büyük bir özveri ile yapıldığına dikkat çekerek, bu proje ile iyi bir spor alt yapısına sahip olmayı hedeflediklerini belirtti. - KAYSERİ