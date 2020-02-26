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Sporting CP, İstanbul Başakşehir maçına hazır

Portekiz ekibi Sporting CP, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın saat 20.55'te İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yaptığı çalışmayla tamamladı.

26.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:48Sporting CP, İstanbul Başakşehir maçına hazır

ekibi Sporting CP, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın saat 20.55'te ile oynayacağı maçın hazırlıklarını maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yaptığı çalışmayla tamamladı.

Teknik direktör Silas yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, tüm takımın orta yuvarlakta oynadığı pas oyunuyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Portekiz takımının yarı sahada çift kale maç yaptığı öğrenildi.

Portekiz ekibi son çalışmasının ardından yarın saat 20.55'te oynanacak mücadeleyi beklemeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar



Başakşehir, Portekiz, İstanbul, Spor

Kaynak: DHA

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