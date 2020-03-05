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Sporting Lizbon'da Ruben Amorim dönemi

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Sporting Lizbon'da teknik direktörlüğe 35 yaşındaki Ruben Amorim getirildi.

05.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:28Sporting Lizbon'da Ruben Amorim dönemi
Birinci Ligi ekibi Sporting Lizbon'da teknik direktörlüğe 35 yaşındaki Ruben Amorim getirildi.
Sporting Lizbon Kulübü, teknik direktör Silas'tan boşalan görev için bu sezon Braga'yı çalıştıran Portekizli Amorim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Silas yönetimindeki Sporting Lizbon, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda evinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Medipol 'e uzatmalarda 4-1 yenilerek elenmişti.
Portekiz liginde ise 23 haftada 39 puan toplayan Lizbon ekibi, 4. sırada yer aldı.
Öte yandan Braga Kulübü ise Amorim'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için bir dönem Akhisar Belediyespor forması da giyen Portekizli eski futbolcu Custodio ile anlaşıldığını açıkladı.

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Kaynak: AA

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5.03.2020 22:40:39