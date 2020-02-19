Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma başarısı gösteren Başakşehir , son 32 turunda deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı şifresiz mi? İşte, Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçının merak edilenleri…

SPORTİNG LİZBON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon – Medipol Başakşehir maçı, 20 Şubat 2020 Perşembe, saat, 20.55'te başlayacak.

SPORTİNG LİZBON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı, beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.

SPORTİNG LİZBON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

SPORTİNG LİZBON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.