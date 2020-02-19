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Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir maçına doğru - Emanuel Ferro

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Medipol Başakşehir'in rakibi olan Portekiz'in Sporting Lizbon takımının yardımcı antrenörü Emanuel Ferro, "Sorumluluğumuzun farkındayız. Sahamızda avantajlı bir galibiyet almak istiyoruz.

19.02.2020 22:37 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:39
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Medipol 'in rakibi olan Portekiz'in Sporting Lizbon takımının yardımcı antrenörü Emanuel Ferro, "Sorumluluğumuzun farkındayız. Sahamızda avantajlı bir galibiyet almak istiyoruz." dedi.
Sporting'de yardımcı antrenör Emanuel Ferro ile Arjantinli futbolcu Rodrigo Battaglia maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Sporting teknik direktörü Jorge Manuel Rebelo Fernandes'in UEFA maçlarına uygun lisansı olmamasından dolayı basın toplantısına çıkan Ferro, "Evimizde oynuyoruz ve turun ilk maçında iyi bir sonuç alabilmek için taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Kazanacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Başakşehir'in iyi ve zorlu bir takım olduğunun bilincinde olduklarını ama turu geçmek için kendilerini daha avantajlı ve tecrübeli gördüklerini vurgulayan Ferro, "Takım ve kulüp olarak kaynaklarımızı iyi kullanmalıyız. Çok rekabetçi bir takım olduğumuzu Avrupa'da gösterdik ve bu eleme turunda sorumluluğumuzun farkındayız." ifadelerini kullandı.
Ferro, "Sahamızda gol atmamız ve kazanmamız gereken bir maç olacağının bilinciyle sahaya çıkacağız. Kapasitemizi daha da yükseltebileceğimizi biliyoruz ve bunu yarın sahada göstermek istiyoruz. Arzuları çok büyük olan bir takım ve kulübüz." dedi.
Diğer yandan Sportingli futbolcu Battaglia da yarınki maçla ilgili olarak "Başakşehir iyi bir takım. Türkiye liginde iyi bir sezon çıkartıyor. Onların iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Çok zorlu olacak. Ama biz yarın büyük bir maç çıkarıp, kazanmak istiyoruz." yorumunu yaptı.
"Bu takımın hayal kurabileceğini göstermek istiyoruz." diyen Battaglia, Manchester United'a transfer olan Bruno Fernandes'in "eksikliğinin önemli bir kayıp olmasına rağmen bu turu geçecek bir kadroya sahip olduklarını" söyledi.
Sporting'in Portekiz liginde şampiyonluk yarışında geride kaldığını ama bunun Avrupa'daki performansını etkilememesi gerektiğini kaydeden Arjantinli futbolcu, "Sporting gibi bir takım her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Başakşehir'e karşı da kazanmak için iyi bir maç çıkarmalıyız." dedi.
Sporting Lizbon da kaleci Renan Ribeiro (aynı zamanda kart cezalısı), savunma oyuncusu Jeremy Mathieu ve takımın golcü isimlerinden Luiz Phellype sakatlıklarından dolayı yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Başakşehir'de ise kart cezalısı Mehmet Topal ile sakatlığı devam eden Robinho kadroda yer almıyor.
Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir karşılaşması yarın akşam 20.55'te başlayacak.
Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir maçına doğru - Emanuel Ferro

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Kaynak: AA


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