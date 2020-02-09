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Sporting Lizbon, Portekiz liginde Portimonense'yi yendi

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'de Portimonense'yi 2-1 mağlup etti.

09.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:00Sporting Lizbon, Portekiz liginde Portimonense'yi yendi
Medipol Başakşehir'in UEFA Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Premier Lig'de Portimonense'yi 2-1 mağlup etti.
Portekiz liginin 20. haftasına 4. sırada başlayan Sporting Lizbon, puan tablosunun 17. basamağındaki Portimonense'yi ağırladı.
İlk yarı, Portimonenseli Martinez'in 26 ve Sporting Lizbonlu Mathieu'nün 31. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti. Sporting Lizbon, Jadson'un 72. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Puanını 35'e çıkaran Sporting Lizbon 3. sıraya yükseldi.
Medipol Başakşehir, 20 Şubat'taki Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Sporting Lizbon, Portekiz, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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