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Sporting Lizbon, Portekiz liginde Porto'ya kaybetti

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'de Porto'ya 2-1 yenildi.

05.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:52 Sporting Lizbon, Portekiz liginde Porto'ya kaybetti
Medipol Başakşehir'in UEFA Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Premier Lig'de 'ya 2-1 yenildi.
Portekiz liginin 15. haftası, puan tablosunun 2. basamağındaki Porto ile 3. sıradaki Sporting Lizbon'u karşı karşıya getirdi.
Misafir ekip Porto, başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'ndan oynanan mücadeleyi, Marega'nın 6 ve Soares'in 73. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı. Sporting Lizbon'un golünü ise 44. dakikada Acuna kaydetti.
Porto puanını 38'e çıkarırken, 26 puanda kalan Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 16 puan gerisine düştü.
Medipol Başakşehir, 20 Şubat'taki Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Sporting Lizbon, Portekiz, Avrupa, Porto, Spor

Kaynak: AA

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