Sporu Tiyatroyla Buluşturarak Anlattılar

Trabzon Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu 2-C sınıfının Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğü ve Anadolu Vakfı ortaklığında yürütülen "Eğitimin Yıldızları HOPO"proje yarışması kapsamında hazırlamış olduğu "Hayatımdaki Sayfalar" projesinin finali yapıldı.

Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu Konferans salonundakitiyatro etkinliğine Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Köse, İl Şube Müdürü Mesut Kaş, İlçe Şube Müdürleri Emrah Koşar ile Murat Eskicioğlu ve öğrenci velileri katıldı. Etkinlikte TFF 3.lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nün takım kaptanı Hakan Aydın ile futbolculardan Miraç Acer de yer aldı.

Okumayı seven ve okuduklarını anlayan bireyler yetiştirmek amacıyla yürütülen projede, öğrenciler hazırladıkları tiyatro gösterilerini izleyicilere sundular.

Öğrencilerden oluşan tiyatro grubu ilk olarak arkadaşlık duygularını içeren "Kutuplarda Ayrımcılık" adlı oyunu sundular. Oyunda öğrenciler okudukları kitaplardaki olayları hayvanların dilinden anlattılar.

"Paylaşmak Güzeldir" adlı oyunda ise doğruluk konusu işlendi. Çocuklar doğru davranışlara sahip olmanın önemini sporla vurguladılar.

Oyunun sonunda futbolcular Hakan Aydın ve Miraç Acer, çocuklara sporun önemini ve ahlakını anlattılar. Çocuklar, futbolcular ve izleyiciler ile birlikte söyledikleri Trabzonspor marşıyla tiyatro etkinliği sona erdi.

Kaynak: Bültenler