"Sporu yaygınlaştırmak zorundayız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bisikletin en önemli temel ulaşım araçlarından bir tanesi olduğunu söyledi.Bakan Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 yılı kampanya tanıtım toplantısına katıldı.Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) hizmet binasındaki toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, özellikle bisikletin toplantının gündemi olduğuna vurgu yaparak, "Modern yaşamın kentleşmenin bize sağladığı katkılar, fırsatlar yanında tabii ki birtakım dezavantajları da beraberinde getiriyor. Bu manada da bisikletin çok önemli bir araç olduğunu düşünüyorum." dedi.Bisikletin hareketlilik bağlamında önemine dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Bizim bisikleti yaygınlaştırma mecburiyetimiz var. Üniversitelere gidiyorum, öğrencilerle konuşuyorum. Ulaşımın kampüslerde yeterli olmadığını söylüyorlar. 'Peki bisiklet kullanıyor musunuz?' dediğimize maalesef çok cılız bir durum söz konusu. Özellikle üniversitelerimizde bisikleti yaygınlaştırma yönünde çalışmalarımız var. Rektörlerimize bisiklet yolları kapsamında katkı sağlayacağımızı ifade ediyorum. Onlara destek veriyoruz. Batıda görüyoruz, bisiklet temel ulaşım araçlarından biri. Hollanda ve Almanya'da hepimizin malumu. Eğitim yoluyla üniversitelerimizde, siz belediye başkanlarımızın destekleriyle çok kısa sürede hızlı mesafeler alacağımıza inanıyorum. Bisiklet ve yürüyüş yollarıyla ilgili belediyelerimizin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum."Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporcuya verdiği önemi dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Gerçekten hareket, yürümek, spor, hayatımızda olması gereken durumlar. Sorumlu insanlar olarak görevlerimiz gereği bu konuda insanımızı teşvik etme, yönlendirme noktasında çok çalışmamız gereken konular. Ülke olarak spor anlamında son 17 yılda önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önem, sporcuya verdiği önem, hassasiyet, gerçekleştirdiğimiz tesis yatırımlarının dünyada başka bir örneğinin olmadığını bizlere her yönüyle gösteriyor." diye konuştu."Bu kapsamda ben bugünkü 'Birlikte Yürüyelim' temasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini sürdüren Kasapoğlu, şunları söyledi:"Geldiğimiz noktada sporun tabana yayılması, sporun bir günlük yaşam aktivitesi olması, hayatın bir parçası olması yönünde çok daha yürüyeceğimiz yolun olduğunu bizlere gösteriyor. Spor, kardeşliğin, barışın, sevginin evrensel dili olduğu gibi hareketlilik açısından, sağlık açısından, hem fiziksel sağlık, hem de ruh sağlığı açısından önemli bir araç. Sporu yaygınlaştırmak zorundayız. Bu anlamda da hareketlilik bizler için en temel, en başlangıç noktalarından biri. Bu çerçevede de yürümeyi teşvik etmek yürümeyi kolaylaştırmak, beraber yürümek çok önemli. Pek çok çalışmayı yerel yönetimlerle birlikte yapıyoruz. Çünkü yerel yönetimler bizler için en önemli çalışma paydaşlarımızdan bir tanesi. Çünkü yerelde halkla temas noktasında, halkla dokunma noktasında yerel yönetimlerimiz birebir bu konuda önem addeden ve bunu uygulayan birimler.""Sporu tabana yayma noktasında yapacak daha çok işimiz var"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin çok genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, "Sporu tabana yayma noktasında yapacak daha çok işimiz var. Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle toplumumuzun tüm kesimlerini sporla buluşturmamız lazım." değerlendirmesinden bulundu.Türkiye'nin çok güzel tesislere sahip olduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:"Bununla ilgili gerçekten çok güzel tesislerimiz var. Gerek belediyelerimize, gerek bakanlığımıza ait tesisler, gerek diğer kamu kurum kuruluşları, özel sektör spor tesisi noktasında en kaliteli en modern en yeni tesisler bizde. Stadyumlarımızla, yüzme havuzlarımızla spor salonlarımızla, açık kortlarımızla, basketboldan tenise kadar futbol alanlarımızla, mahalle arasında gerçekleştirdiğimiz 2 bin 500'e kadar mahalle bazlı futbol sahası yaptık son 3 yılda. Bunları daha verimli ve etkin kullanmak zorundayız.""Kadın ailenin temeli"Konuşmasında toplumun temel direği olarak gösterdiği kadına da değinen Kasapoğlu, "Kadının öncü bir misyonu var. Kadın odaklı bir spor stratejisi geliştirmemiz lazım. Çünkü kadın ailede spor yaparsa, çocuk da eş de spor yapıyor." ifadelerini kullandı.Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"O yüzden kadınlarımızın spora erişimini kolaylaştırma yolunda bakanlık olarak birtakım çalışmalarımız var. Ben hem kadınlarımızı spora teşvik etme noktasında hem de kadınlarımızın spor konusunda erişimini çok daha kolay hale getirme noktasında çalışmaları destekleyeceğimizi de buradan özellikle vurgulamak istiyorum."Yerel Yönetimler Spor StratejisiGençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Yerel Yönetimler Spor Stratejisi projesini kısa zamanda devreye alacaklarını kaydetti."Bakanlık olarak yerel yönetimler spor stratejimiz var" diyen Kasapoğlu, "Bu çalışmayı bitirmek üzereyiz. Bu çalışmanın temelinde insana yatırım var. Çünkü tesis noktasında pek çok açığı kapattık. Bundan sonra tesisten çok insana yatırım yapacağız. İnsanımızı spora nasıl yönlendiririz. Hakikaten her birimizin, günlük yaşamında nasıl bir alışkanlık haline gelir. Günde yarım saat de olsa, 45 dakika da olsa, 1 saat de olsa spora yer ayırmamız gerekiyor. Bunu da bizler yöneticiler olarak bunu ilimizde kurumumuzda teşvik etmemiz lazım. Yerel yönetimler spor stratejisinde ihtiyaç ve potansiyel odaklı bir çalışma var." ifadelerini kullandı.Her iklimin, her bölgenin genetiğinin farklı sporlara yönelik birtakım verileri kendilerine gösterdiğine dikkati çeken Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Doğu ve Güneydoğu'da kış sporları ve buna yönelik atletizme yönelik bir genetik söz konusu. Hakkari'de bizim çim hokeyi ve buz hokeyi daha çok teşvik edilmesi ve çalışılması gereken bir konu. Araştırmalarımıza göre Tokat'ta su sporları, su topu mesela. Kastamonu'da hentbol. Mersin'de kısa mesafe atletizm. Van'da yelken ve rüzgar sporları gibi. Her iklimin, her demografik özelliklerin, o bölgenin insanlarına kazandırdıkları var.""Sporda iki temel amaç var"Sporda iki temel amacın bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Birincisi sporu yaygınlaştırmak, ikincisi de performans noktasında, başarı noktasında mesafe katetme." dedi.Yerel yönetimlerle bu çıtayı yükseltmek için çalışacaklarını anlatan Kasapoğlu, "Ben bu çerçevede hem ulusal, hem de uluslararası anlamda olimpiyatlar, dünya ve Avrupa şampiyonaları olsun çok daha güzel aşamalara geleceğimize inanıyorum. Bu noktada en büyük iş ortağımız, partnerimiz sizlersiniz." ifadelerini kullandı.Spor tesislerinin verimli kullanılması noktasında hassasiyetini aktaran Kasapoğlu, "Özellikle pek çoğumuzun illerinde statlar var. Statlarımızı maç günlerinde değil, maç saatlerinin haricinde nasıl verimli değerlendiririz, bunun çalışmasını yapmanızı istirham ediyorum. MEB ile yapılan protokolle okullardaki spor alanlarının sadece okulun öğrencilerine değil, yaz tatilleri, hafta sonları okulun kapandığı saatlerde o semtin insanına, o mahallenin, o bölgenin, köyün halkına hizmet etmesini istiyoruz. Çünkü biz tesislerimizin çalışmasını istiyoruz. Kullanılmayan tesis bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Tüm spor eğiticilerini, bu spor seferberliğinde bu hareketlilik bilinciyle devreye alalım. Herkesi spora teşvik edelim." diye konuştu.Yüzme projesinde hedef aşıldıGençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, hükümetin ilk 100 günlük programında 100 bin kişiye yüzme öğretme projesinde hedefi aştıklarını söyledi.Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Sitelerde havuzlar var. Bu sitelerde biz bakanlık olarak yüzme kampanyası başlattık. İlk 100 gün içinde '100 bin kişiye yüzme' diye bir hedef koymuştuk. Öyle bir talep oldu ki 150 bini geçti. İnşallah 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Ben bu hedefi de geçeceğimize inanıyorum. Belediye başkanlarımızdan bu projeye katkı beklediğimizi de ifade etmek istiyorum."Kasapoğlu, konuşmasının son bölümünde, "Birlikte yürüyelim, birlikte spor yapalım. Sağlıklı bir şekilde yarınlara yürüyelim diyorum." şeklinde slogan üreterek görüşlerini şöyle açıkladı:"Biz sporun sadece futboldan ibaret olmadığını ifade ediyoruz. Çünkü pek çok branş var. Çim hokeyinden, buz hokeyine kadar basketbola kadar hentbola kadar. Bunların her birini ortaya çıkaracağız. Sizlerden branşların tamamını düşünen bir spor anlayışına sahip olmanızı istirham ediyorum. Bize, yatırım maliyeti olmayan satranç ve oryantiring gibi branşlar var. Bu branşları bakanlık olarak sizlerin ayağınıza getirme noktasında hazırız."Bağımlılık tehlikesiToplumu kuşatan pek çok tehlikenin bulunduğuna dikkati çeken Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Başta bağımlılıklar. Bu bağımlılıklarla mücadele noktasında spor bizim için en önemli araçlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.Bağımlılık konusundaki çalışmaları da anlatan Kasapoğlu, "Sadece uyuşturucu bağımlılığı değil, sanal bağımlılık hakikaten bizim mücadele etmemiz gereken hassasiyetle yaklaşmamız gereken hepinizin malumu bir konu. Sporu tüm yönleriyle tüm branşlarıyla ortaya koyacak çalışmaları ivedilikle ortaya çıkarmamız lazım." dedi.Kalkınma planına bu yıl spor turizmini dahil ettiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin her bir köşesi 'cennet vatan' olgusunu güçlendiren özelliklere sahip. Siz belediye başkanlarından spor turizmi ile ilgili katkılarını bekliyorum. Ülkemizdeki bu cazip özellikleri spor turizmine açarsak çok büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na konuşmasının sonunda bir bisiklet hediye etti.