Sporun Tüm Paydaşları, Antalya'da Bir Araya Gelecek

Kaynak: İHA

Spor ve sağlıklı yaşama dair tüm paydaşları bir araya getirecek ve sporseverlere hitap edecek 'ANFAŞ Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri, Aktiviteleri Fuarı' 22 Mart'ta kapılarını aralayacak. Aynı zamanda ANFAŞ Spor Turkey ev sahipliğinde, fuar ile eş zamanlı yapılacak Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası da düzenlenecek.Antalya Fuar ve Kongre Merkezi (ANFAŞ) tarafından organize edilen, spor ve sağlıklı yaşama dair tüm paydaşları bir araya getirmeyi planlayan 'ANFAŞ Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri-Aktiviteleri Fuarı' 22 Mart'ta kapılarını aralayacak.26 Mart'a kadar sürecek fuarın, basın toplantısı yapıldı. Toplantıya; ANFAŞ yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Doç. Dr. Burhanetin Hacıcaferoğlu, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şirin, yönetim kurulu üyeleri, İbrahim Evrim, Hatice Öz, İsmail Afşar, Süleyman Bıdı, Melih Dipova ve Mustafa Cengiz katıldı.Fuarın spor ve sağlıklı yaşama dair tüm paydaşları bir araya getireceğini dile getiren Ali Bıdı, Gençlik ve Spor Bakanlığının destek verdiği etkinliğin sporseverlere hitap edeceğini kaydetti.Bıdı, "Festival havasında gerçekleşecek, 7'den 70'e tüm yaş gruplarının katılabileceği organizasyon çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek paket programlar içinde pilates, detox plates, hatha yoga, yin yoga, kangoo power, bisiklet, zumba, jumping fitness, step programları, terapi ve çok sayıda branşı kapsayan aktiviteler yer alacak" dedi."Şehrin turizmi için iyi olacağını düşünüyorum"Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya'da yapılan en önemli fuara ev sahipliği yapacaklarını kaydetti. Hareketsiz yaşamın getirdiği olumsuzluklarsan bir tanesinin obezite olduğuna dikkat çeken Hacıcaferoğlu, "Hem obeziteye farkındalık için hem de şehrin turizmi için iyi olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda fuarımıza uluslar arası düzeyde açık, daha çok büyüyen, sektördeki spor merkezlerini tanıtan ve ihtiyacı olan ürünleri ve aktiviteleri bir araya getiren fuar haline gelir. İnşallah 22-26 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle beraber güzel bir fuar geçiririz" dedi.Fuarı başarıyla tamamlayacaklarına işaret eden Hüseyin Şirin ise, fuarın kente hayırlı olması temennisinde bulundu."En az 800 sporcu bekliyoruz"ANFAŞ Spor Turkey ev sahipliğinde, fuar ile eş zamanlı yapılacak Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'na değinen Şirin, "Katılımcı sayısı 800'den aşağıya düşmez. Vücut geliştirme ve fitness yarışçıları olacak. 22'sinde tartı, 23'ünde yarışma 26'sında ise sona erecek. En az 800 sporcu bekliyoruz, bu daha da yükselebilir. Katılım daha da fazla olacaktır. Ama fuara ekonomik sıkıntılar nedeniyle firmaların katılmakta biraz zorlandığını gördük, inşallah seneye uluslararası bir organizasyon yapacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Şirin, "Bilek güreşi 10 yıldır federasyonun içerisinde ve şu anda zirvede. Bu sporların içerisine alındı. 15 gün önce Kemer'de yarışma yaptık, mayıs ayında ise Yunanistan'a gidecekler. Milli takım oluşturuldu" diye konuştu. - ANTALYA