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Sporunu evde yapıyor, akranlarına da "Evde Kal" diyor

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ve kronik rahatsızlıkları bulunan 62 yaşındaki Remzi Solmuşgül, sporunu evde yaparken akranlarına da "Evde Kal" çağrısında bulundu.

26.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:19
Sporunu evde yapıyor, akranlarına da
Adana 'nın Kozan ilçesinde yaşayan ve kronik rahatsızlıkları bulunan 62 yaşındaki Remzi Solmuşgül, sporunu evde yaparken akranlarına da "Evde Kal" çağrısında bulundu. Balkonda demirleri ve çocukların bisikletini spor yapmak için kullanan Remzi Solmuşgül, tedbir ve uyarıları için devlet yetkililerine teşekkür ederek, herkesin bu yasaklara uymasını istiyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde evli, 3 çocuk babası, 6 torun sahibi ve bir engelli oğlu olan 62 yaşındaki Remzi Solmuşgül, devletin uyguladığı 60 yaş üzeri hastaların evde kal tedbirlerini uyguladığını belirterek akranlarına da "evde kal" çağrısında bulundu. Beyin tümöründen ve kalpten ameliyat olan ve yakın zamanda geçirdiği felç nedeniyle sürekli fizik tedavi ile spor yapması gereken Remzi Amca, evde torunları ile birlikte sağlığı için sporuna kendi geliştirdiği çalışmalar ile devam ediyor.

Torunlarının bisiklet pedalından kolları için çevirme hareketi yapan balkon demirlerini spor için kullanan Remzi Solmuşgül, engelli oğlu ve eşi ile birlikte evde kalıp sokağa çıkmadığını belirterek evin ihtiyaçlarını çocuklarının giderdiğini kaydetti.

Evde spor yaparak türkü ve şiirler ile keyifle vakit geçiren Solmuşgül, "Sağlık nedeniyle evden çıkamıyorum. Tansiyonum var, bende her hastalık var. Çarşıya çıkamıyorum. Evde kendi kendime spor yapmaya çalışıyorum. Eşim yardımcı oluyor. Çoluk çocuğumun yanına varamıyorum. Bir engelli oğlum var. İhtiyaçlarımızı çocuklarımız alıp getiriyor. Devletimiz yine sağ olsun. Milleti uyarıyor. Demek ki tehlikeli. Onu da bizim vatandaş bilmiyor. Herkes evinde kalsın. Hasta olacağına evinde kalsınlar" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kozan, Adana, Yaşam

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