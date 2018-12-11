Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

11 Aralık 2018 Salı 14:13



11 Aralık 2018 Salı 14:13

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 439 lira 18 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 543 bin 265 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 2 milyon 980 bin 786 lira olarak tespit edilmişti.Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı bin 439 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 852 bin metreküpe ulaştı.Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 482 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise bin 396 lira olarak açıklandı.Türkiye'ye dün 192 milyon 841 bin 310 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 195 milyon 729 bin 55 metreküp olarak kayıtlara geçti.