14.06.2019 14:11
Haberler»Ekonomi » Haber

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 511 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 511 lira 43 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 808 bin 172 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 104 bin 957 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 511 lira 43 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 181 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 556 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise bin 466 lira 9 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 95 milyon 996 bin 515 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 534 bin 894 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
16:26 Jandarma Teşkilatının 180. yıldönümü kutlandı
16:26 DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek için Türk vatandaşlığına geçti
16:26 Sinema oyuncusu Coşkun Göğen'e doğum günü sürprizi
16:25 İzmir ulaşımına sınav ayarı
16:25 Anamur emniyeti trafiği 126 gözle denetliyor
16:25 'Gri' kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı
16:24 Uzun Çarşı'da hummalı çalışma
16:24 Başkan Fadıloğlu'ndan Babalar Günü mesajı
16:24 Özel çocuklar karne sevincini paylaştı
16:24 Erdoğan'dan karne mesajı
16:24 Halk otobüsünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu
16:23 İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
16:23 "HARABEyİZ" Kolektifi İlk Projesi'yle Beyoğlu'nun arka sokaklarında kapısını açıyor