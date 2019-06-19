19.06.2019 14:12
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 477 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 477 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 921 bin 104 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 12 milyon 205 bin 102 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 477 lira 98 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 683 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 522 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise bin 433 lira 64 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 84 milyon 962 bin 519 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 120 bin 140 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
pazartesi günü, enerji piyasaları işletme aş, gaz, Ekonomi

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