22.06.2019 14:13
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 36 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 770 bin 230 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 8 milyon 350 bin 541 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 839 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 549 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise bin 459 lira 23 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye 'ye dün 92 milyon 864 bin 758 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 60 bin 415 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
Ekonomi

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