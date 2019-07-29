Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 427 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 571 bin 463 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 742 bin 825 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 427 lira 52 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 502 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 470 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise bin 384 lira 69 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 90 milyon 477 bin 609 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 543 bin 793 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA