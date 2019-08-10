Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 428 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 105 bin 759 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 927 bin 62 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 428 lira 69 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 973 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 471 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise bin 385 lira 83 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 100 milyon 441 bin 820 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 103 milyon 234 bin 340 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA