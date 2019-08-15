Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 20 kuruş olarak belirlendi. Ekonomi Kaynak: AA
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 346 bin 184 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 272 bin 684 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 625 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 484 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise bin 397 lira 96 kuruş olarak açıklandı.