Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 433 lira 51 kuruş olarak belirlendi. Ekonomi Kaynak: AA
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 968 bin 441 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 2 milyon 346 bin 184 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 443 lira 51 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 860 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 476 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise bin 390 lira 50 kuruş olarak açıklandı.