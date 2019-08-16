Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 433 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 968 bin 441 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 2 milyon 346 bin 184 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 443 lira 51 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 860 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 476 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise bin 390 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Kaynak: AA