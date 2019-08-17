Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 448 lira 30 kuruş olarak belirlendi. Ekonomi Kaynak: AA
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 240 bin 711 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 968 bin 441 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 448 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 928 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 491 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise bin 404 lira 85 kuruş olarak açıklandı.