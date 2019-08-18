Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Ekonomi Kaynak: AA
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 483 bin 369 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 240 bin 711 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 91 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 493 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise bin 406 lira 84 kuruş olarak açıklandı.