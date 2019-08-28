Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 507 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 61 bin 90 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam pazartesi günü 5 milyon 43 bin 898 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 507 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 343 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 552 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise bin 462 lira 25 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 111 milyon 141 bin 256 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 841 bin 905 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA