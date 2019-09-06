Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 111 bin 121 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 2 milyon 269 bin 695 lira 25 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 791bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 517 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise bin 428 lira 71 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 103 milyon 849 bin 739 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 138 bin 448 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA