Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1481 lira 45 kuruş olarak belirlendi. Ekonomi Kaynak: AA
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 921 bin 782 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 2 milyon 999 bin 617 liraydı.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1481 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 12 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1525 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 1437 lira 1 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 106 milyon 443 bin 801 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 105 milyon 587 bin 198 metreküp olarak geçti.