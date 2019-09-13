Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1481 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 921 bin 782 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 2 milyon 999 bin 617 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1481 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 12 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1525 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 1437 lira 1 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 106 milyon 443 bin 801 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 105 milyon 587 bin 198 metreküp olarak geçti.

Kaynak: AA