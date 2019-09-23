Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 493 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 235 bin 313 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 48 bin 373 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 493 lira 21 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 495 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 538 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise bin 448 lira 41 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 87 milyon 854 bin 541 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 85 milyon 923 bin 986 metreküp olarak geçti.

Kaynak: AA