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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 510 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

24.09.2019 14:12Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 510 lira 83 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 343 bin 97 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 235 bin 313 lira olarak kayıtlara geçmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 510 lira 83 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 212 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 556 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise bin 465 lira 51 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 105 milyon 884 bin 137 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 109 milyon 827 bin 306 metreküp olarak geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

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