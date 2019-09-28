Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 495 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 19 milyon 878 bin 252 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 18 milyon 2 bin 698 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 495 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 13 milyon 293 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 540 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise bin 450 lira 62 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 118 milyon 629 bin metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 108 milyon 174 bin metreküp olarak geçti.

Kaynak: AA