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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

29.09.2019 14:12Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 94 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 422 bin 901 lira oldu. Bu rakam cuma günü 19 milyon 878 bin 252 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 94 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 732 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 526 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise bin 437 lira 48 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 102 milyon 619 bin 784 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 96 milyon 194 bin 359 metreküp olarak geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

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