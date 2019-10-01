Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 842 bin 173 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 255 bin 960 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 284 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 517 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise bin 429 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 111 milyon 674 bin 921 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 110 milyon 138 bin 636 metreküp olarak geçti.

Kaynak: AA