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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1476 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

04.10.2019 14:50Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1476 lira 30 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 453 bin 745 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 2 milyon 632 bin 32 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1476 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 18 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1520 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise 1432 lira 1 kuruş olarak açıklandı.
Öte yandan BOTAŞ verilerine göre, Türkiye'ye dün 107 milyon 515 bin 440 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 104 milyon 198 bin 55 metreküp olarak geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

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