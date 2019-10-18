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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 469 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

18.10.2019 14:12Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 469 lira 9 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 816 bin 770 lira 75 kuruş oldu. Bu rakam çarşamba günü 8 milyon 132 bin 549 lira 50 kuruş olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 469 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 640 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 513 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise bin 425 lira 2 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 110 milyon 328 bin 642 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 309 bin 454 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

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