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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 459 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

20.10.2019 14:04Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 459 lira 24 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 379 bin 395 lira oldu. Bu rakam cuma günü 7 milyon 428 bin 156 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 459 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 744 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 503 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise bin 415 lira 46 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 100 milyon 890 bin 148 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 800 bin 148 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

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