Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 454 lira 72 kuruş olarak belirlendi. Ekonomi Kaynak: AA
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 718 bin 171 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 8 milyon 379 bin 395 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 454 lira 72 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 182 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 498 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise bin 411 lira 8 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 82 milyon 49 bin 48 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 83 milyon 118 bin 458 metreküp olarak kayıtlara geçti.