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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 421 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

12.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:12Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 421 lira 68 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 5 bin 693 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 129 bin 244 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 421 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 817 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 464 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise bin 379 lira 3 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 118 milyon 790 bin 746 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 547 bin 378 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

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