Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 421 lira 68 kuruş olarak belirlendi. Ekonomi Kaynak: AA
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 5 bin 693 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 129 bin 244 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 421 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 817 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 464 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise bin 379 lira 3 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 118 milyon 790 bin 746 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 547 bin 378 metreküp olarak kayıtlara geçti.