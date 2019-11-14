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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1416 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

14.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:20Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1416 lira 83 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 929 bin 474 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 260 bin 977 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1416 lira 83 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 608 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1459 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 1374 lira 33 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 112 milyon 805 bin 72 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 563 bin 301 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

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