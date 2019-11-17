Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1412 lira 41 kuruş olarak belirlendi. Ekonomi Kaynak: AA
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 764 bin 196 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 190 bin 557 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1412 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 957 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1454 lira 78 kuruş, satış fiyatı ise 1370 lira 4 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 113 milyon 753 bin 130 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 211 bin 203 metreküp olarak kayıtlara geçti.