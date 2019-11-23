Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1405 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 314 bin 86 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 7 milyon 100 bin 12 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1405 lira 23 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 206 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1447 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise 1363 lira 7 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 155 milyon 1182 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 151 milyon 707 bin 780 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA