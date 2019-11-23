Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1405 lira 23 kuruş olarak belirlendi. Ekonomi Kaynak: AA
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 314 bin 86 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 7 milyon 100 bin 12 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1405 lira 23 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 206 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1447 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise 1363 lira 7 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 155 milyon 1182 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 151 milyon 707 bin 780 metreküp olarak kayıtlara geçti.