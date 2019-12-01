Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1402 lira 10 kuruş olarak belirlendi. Ekonomi Kaynak: AA
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 953 bin 963 lira oldu. Bu rakam cuma günü 7 milyon 880 bin 62 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1402 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 960 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1444 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 1360 lira 4 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 131 milyon 965 bin 890 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 126 bin 872 metreküp olarak kayıtlara geçti.