Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1416 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 309 bin 15 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 122 bin 408 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1416 lira 93 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 39 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1459 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 1374 lira 42 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 206 milyon 624 bin 100 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 207 milyon 627 bin 703 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA