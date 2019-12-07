Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1418 lira 63 kuruş olarak belirlendi. Ekonomi Kaynak: AA
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 260 bin 781 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 309 bin 15 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1418 lira 63 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 595 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1461 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 1376 lira 7 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 205 milyon 340 bin 153 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 206 milyon 270 bin 833 metreküp olarak kayıtlara geçti.