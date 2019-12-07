Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1418 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 260 bin 781 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 309 bin 15 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1418 lira 63 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 595 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1461 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 1376 lira 7 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 205 milyon 340 bin 153 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 206 milyon 270 bin 833 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA