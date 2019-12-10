Haberler » Ekonomi » Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

10.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:18Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 41 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 645 bin 152 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 134 bin 897 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 560 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1467 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 1381 lira 68 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 209 milyon 652 bin 516 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 212 milyon 45 bin 124 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:06 Erdoğan: Libya talepte bulunursa asker gönderebiliriz - Ekonomi
15:01 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı - Ekonomi
14:51 Hazine'den, iki ihalede 5,7 milyar TL'lik satış - Ekonomi
14:51 Japon firma İzmir'in rüzgarına yatırım yapacak - Ekonomi
14:50 Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammı için ikinci kez toplandı - Ekonomi
14:48 Tescilli ürün kültür mirasımızı geleceğe aktarıyor - Ekonomi
14:34 Yunanistan, Türkiye-Libya Muhtırası için BM'ye başvurdu - Ekonomi
14:06 Borsa İstanbul, son 20 ayın rekorunu kırdı - Ekonomi
13:43 Yeni yılda ehliyet ve kimlik yenilemeye zam geleceği dedikoduları, vatandaşları nüfus müdürlüklerine akın ettirdi - Ekonomi
12:40 TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi! Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı kürsüden indi - Ekonomi
10.12.2019 15:14:12