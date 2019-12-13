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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1421 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

13.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:12Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1421 lira 5 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 569 bin 406 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 9 milyon 584 bin 31 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1421 lira 5 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 330 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1463 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 1378 lira 42 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 205 milyon 234 bin 392 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 205 milyon 111 bin 781 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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