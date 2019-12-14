Haberler » Ekonomi » Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1421 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

14.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:08Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1421 lira 58 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 699 bin 586 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 7 milyon 569 bin 406 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1421 lira 58 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 418 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1417 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 1378 lira 93 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 187 milyon 602 bin 653 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 185 milyon 276 bin 145 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:23 Hatay'daki İSDEMİR fabrikası fırınlarında patlama - Ekonomi
15:13 'Yılın CEO'su ödülü ikinci kez Sertan Ayçiçek'e - Ekonomi
14:46 Uğur 2020 bayi toplantısında 'Toshiba' sürprizi - Ekonomi
14:39 Toshiba beyaz eşya sektörüne Uğur'la giriyor - Ekonomi
14:22 Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
13:58 Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde son 15 gün - Ekonomi
13:37 The Beatles'ın gitaristi John Lennon'un gözlüğü 970 bin TL'ye satıldı - Ekonomi
13:02 Deneme amacıyla başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor - Ekonomi
12:04 Kışın kendini hissettirmesiyle vatandaşlar aktarlara koşmaya başladı - Ekonomi
11:51 Piyasa değeri 500 bin TL olan 28 kilogram ağırlığında kehribar taşı ele geçirildi - Ekonomi
14.12.2019 15:24:28