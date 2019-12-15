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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1422 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

15.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:06Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1422 lira 94 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 677 bin 426 lira oldu. Bu rakam cuma günü 7 milyon 699 bin 586 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1422 lira 94 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 586 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1465 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 1380 lira 25 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 163 milyon 424 bin 349 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 163 milyon 788 bin 869 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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