Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 424 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Ekonomi Kaynak: AA
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 317 bin 265 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 574 bin 880 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 424 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 31 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 467 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise bin 382 lira 6 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 189 milyon 29 bin 721 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 191 milyon 2 bin 8 metreküp olarak kayıtlara geçti.