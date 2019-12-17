Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 424 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 317 bin 265 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 574 bin 880 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 424 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 31 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 467 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise bin 382 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 189 milyon 29 bin 721 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 191 milyon 2 bin 8 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA