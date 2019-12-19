Haberler » Ekonomi » Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

19.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:10 Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 40 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 557 bin 523 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 722 bin 347 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 40 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 899 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1468 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 1382 lira 64 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 192 milyon 716 bin 727 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 190 milyon 920 bin 972 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:56   Türkiye'nin dış borç ödemeleri 12.8 milyar dolara ulaştı - Ekonomi
14:56   Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku 32,3 milyon dolar yükseldi - Ekonomi
14:52   Merkez Bankası rezervleri 103 milyar 881 milyon dolar oldu - Ekonomi
14:52   Ordu'dan Şanlıurfalı öğrencilere fındık - Ekonomi
14:51   Merkez Bankası brüt döviz rezervi 77,8 milyar dolara geriledi - Ekonomi
13:43   Erdoğan'ın sosyal konut müjdesi Adanalıları sevindirdi - Ekonomi
13:43   Kursta öğrendiği el işiyle aile bütçesine katkı sağlıyor - Ekonomi
13:40   Son dakika: Türkiye genelinde çökme yaşayan Google için Türkiye'den açıklama geldi - Ekonomi
13:16   Son dakika: Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri için imzalar atıldı - Ekonomi
12:58   Uzan Grubu'nun harabeye dönen oteli satıldı - Ekonomi
19.12.2019 15:08:28